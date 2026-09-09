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Кусторез Makita UH201DZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез Makita UH201DZ

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Кусторез Makita UH201DZ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270678
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Кусторез
Размеры в упаковке, см
70х47х22
Вес, кг.
3.2

Описание товара Кусторез Makita UH201DZ

Кусторез Makita CXT UH201DZ предназначен для стрижки травы и формирования изгородей. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный охват и не дает руке соскользнуть во время работы. Небольшой вес изделия позволяет работать одной рукой. Технология защиты от пыли и влаги продлевает срок службы инструмента.

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Кусторез
Описание
Кусторез Makita CXT UH201DZ предназначен для стрижки травы и формирования изгородей. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный охват и не дает руке соскользнуть во время работы. Небольшой вес изделия позволяет работать одной рукой. Технология защиты от пыли и влаги продлевает срок службы инструмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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