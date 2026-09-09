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Кусторез Makita DUH752Z купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез Makita DUH752Z

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Кусторез Makita DUH752Z - фото 1
Кусторез Makita DUH752Z - фото 2
Кусторез Makita DUH752Z - фото 3
Кусторез Makita DUH752Z - фото 4
Кусторез Makita DUH752Z - фото 5
Кусторез Makita DUH752Z - фото 6
Кусторез Makita DUH752Z - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез электрический
Мощность электрического двигателя
520
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
6000
  • Кусторез Makita DUH752Z - фото 1
  • Кусторез Makita DUH752Z - фото 2
  • Кусторез Makita DUH752Z - фото 3
  • Кусторез Makita DUH752Z - фото 4
  • Кусторез Makita DUH752Z - фото 5
  • Кусторез Makita DUH752Z - фото 6
  • Кусторез Makita DUH752Z - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 274656
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Кусторез электрический
Мощность электрического двигателя
520
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
6000
Длина, см
126.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х47х22
Вес, кг.
3.99

Описание товара Кусторез Makita DUH752Z

Электрические ножницы для стрижки кустов Makita — это эффективный инструмент, предназначенный для ухода за садом и стрижки кустарников. Они оснащены мощным электрическим двигателем с потребляемой мощностью 520 Вт, обеспечивающим высокую производительность и надежность в работе. Данный кусторез работает от современного литий-ионного аккумулятора емкостью 6000 мА·ч, что гарантирует длительное время автономной работы без необходимости частой подзарядки. Благодаря весу всего 3,5 кг, ножницы Makita обладают отличной маневренностью и эргономичностью, что позволяет с легкостью выполнять работы в саду, не утомляя пользователя. Бренд Makita известен своим качеством и долговечностью, что делает эти электрические ножницы отличным выбором для тех, кто стремится содержать свой сад в идеальном состоянии. Электрический кусторез Makita — это сочетание технологичности, удобства и высокой эффективности, которое подойдёт как для профессиональных садоводов, так и для любителей.

Отзывы о товаре Кусторез Makita DUH752Z




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Кусторез электрический
Мощность электрического двигателя
520
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
6000
Длина, см
126.4
Страна производитель
Китай
Описание
Электрические ножницы для стрижки кустов Makita — это эффективный инструмент, предназначенный для ухода за садом и стрижки кустарников. Они оснащены мощным электрическим двигателем с потребляемой мощностью 520 Вт, обеспечивающим высокую производительность и надежность в работе. Данный кусторез работает от современного литий-ионного аккумулятора емкостью 6000 мА·ч, что гарантирует длительное время автономной работы без необходимости частой подзарядки. Благодаря весу всего 3,5 кг, ножницы Makita обладают отличной маневренностью и эргономичностью, что позволяет с легкостью выполнять работы в саду, не утомляя пользователя. Бренд Makita известен своим качеством и долговечностью, что делает эти электрические ножницы отличным выбором для тех, кто стремится содержать свой сад в идеальном состоянии. Электрический кусторез Makita — это сочетание технологичности, удобства и высокой эффективности, которое подойдёт как для профессиональных садоводов, так и для любителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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