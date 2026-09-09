Кусторез Makita DUH752Z

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кусторез электрический
Мощность электрического двигателя
520
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 274656
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Электрические ножницы для стрижки кустов Makita — это эффективный инструмент, предназначенный для ухода за садом и стрижки кустарников. Они оснащены мощным электрическим двигателем с потребляемой мощностью 520 Вт, обеспечивающим высокую производительность и надежность в работе. Данный кусторез работает от современного литий-ионного аккумулятора емкостью 6000 мА·ч, что гарантирует длительное время автономной работы без необходимости частой подзарядки.
Благодаря весу всего 3,5 кг, ножницы Makita обладают отличной маневренностью и эргономичностью, что позволяет с легкостью выполнять работы в саду, не утомляя пользователя. Бренд Makita известен своим качеством и долговечностью, что делает эти электрические ножницы отличным выбором для тех, кто стремится содержать свой сад в идеальном состоянии.
Электрический кусторез Makita — это сочетание технологичности, удобства и высокой эффективности, которое подойдёт как для профессиональных садоводов, так и для любителей.
Электрические ножницы для стрижки кустов Makita — это эффективный инструмент, предназначенный для ухода за садом и стрижки кустарников. Они оснащены мощным электрическим двигателем с потребляемой мощностью 520 Вт, обеспечивающим высокую производительность и надежность в работе. Данный кусторез работает от современного литий-ионного аккумулятора емкостью 6000 мА·ч, что гарантирует длительное время автономной работы без необходимости частой подзарядки.
Благодаря весу всего 3,5 кг, ножницы Makita обладают отличной маневренностью и эргономичностью, что позволяет с легкостью выполнять работы в саду, не утомляя пользователя. Бренд Makita известен своим качеством и долговечностью, что делает эти электрические ножницы отличным выбором для тех, кто стремится содержать свой сад в идеальном состоянии.
Электрический кусторез Makita — это сочетание технологичности, удобства и высокой эффективности, которое подойдёт как для профессиональных садоводов, так и для любителей.
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