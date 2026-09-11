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Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 (0600847C02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 (0600847C02)

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Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 (0600847C02) - фото 1
Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 (0600847C02) - фото 2
Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 (0600847C02) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез
  • Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 (0600847C02) - фото 1
  • Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 (0600847C02) - фото 2
  • Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 (0600847C02) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
9 950 руб.  10 353 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478258
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кусторез
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х20х20
Вес, кг.
3.4

Описание товара Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 (0600847C02)

Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 (0600847C02) используется для ухода за низкими кустарниками и живыми изгородями. Двигатель мощностью 450 Вт гарантирует высокую производительность инструмента, а двухсторонний нож длиной 55 сантиметров обеспечивает качественный чистый рез. Благодаря эргономичным рукояткам кусторез удобно удерживать во время работы.

Отзывы о товаре Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 (0600847C02)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кусторез
Страна производитель
Китай
Описание
Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 (0600847C02) используется для ухода за низкими кустарниками и живыми изгородями. Двигатель мощностью 450 Вт гарантирует высокую производительность инструмента, а двухсторонний нож длиной 55 сантиметров обеспечивает качественный чистый рез. Благодаря эргономичным рукояткам кусторез удобно удерживать во время работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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