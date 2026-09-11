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Ножницы аккумуляторные Makita UM600DZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножницы аккумуляторные Makita UM600DZ

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Ножницы аккумуляторные Makita UM600DZ - фото 1
Ножницы аккумуляторные Makita UM600DZ - фото 2
Ножницы аккумуляторные Makita UM600DZ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрические ножницы для стрижки кустов
  • Ножницы аккумуляторные Makita UM600DZ - фото 1
  • Ножницы аккумуляторные Makita UM600DZ - фото 2
  • Ножницы аккумуляторные Makita UM600DZ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
6 920 руб.  12 444 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478263
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Электрические ножницы для стрижки кустов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х17х16
Вес, кг.
1.5

Описание товара Ножницы аккумуляторные Makita UM600DZ

Аккумуляторные ножницы Makita CXT UM600DZ предназначены для травы и мелкого кустарника. Прорезиненная рукоять обеспечивает надежный охват и не дает руке соскользнуть во время работы. Небольшой вес инструмента позволяет работать одной рукой. Скорость резания 2500 тактов в минуту делает труд качественнее. Модель питается от литий-ионного аккумулятора серии CXT, который имеет встроенный световой индикатор, отличается прочностью, компактными размерами и небольшим весом.

Отзывы о товаре Ножницы аккумуляторные Makita UM600DZ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Электрические ножницы для стрижки кустов
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторные ножницы Makita CXT UM600DZ предназначены для травы и мелкого кустарника. Прорезиненная рукоять обеспечивает надежный охват и не дает руке соскользнуть во время работы. Небольшой вес инструмента позволяет работать одной рукой. Скорость резания 2500 тактов в минуту делает труд качественнее. Модель питается от литий-ионного аккумулятора серии CXT, который имеет встроенный световой индикатор, отличается прочностью, компактными размерами и небольшим весом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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