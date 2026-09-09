Кусторез Makita DUH502Z
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Характеристики
Тип товара
Кусторез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%27 200 руб. 27 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 274655
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусторез
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.14х0.25х0.24
Вес, кг.
7
Описание товара Кусторез Makita DUH502Z
Кусторез Makita DUH502Z - профессиональный садовый инструмент, питание от литиевых слайдеров 18 В. Три скорости, реверс для очистки от мусора, поворотная рукоятка. Оптимальное по длине полотно длиной 50 см. Этот автономный агрегат рассчитан на питание от литиевых блоков популярной серии BL18XX напряжением 18 В и любой емкости – вплоть до 6 А-час.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Кусторез Makita DUH502Z - профессиональный садовый инструмент, питание от литиевых слайдеров 18 В. Три скорости, реверс для очистки от мусора, поворотная рукоятка. Оптимальное по длине полотно длиной 50 см. Этот автономный агрегат рассчитан на питание от литиевых блоков популярной серии BL18XX напряжением 18 В и любой емкости – вплоть до 6 А-час.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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