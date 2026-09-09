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Характеристики
Тип товара
Кусторез
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
400
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
11 060 руб.
17 056
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270681
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Оснащенный длинным режущим элементом электрический кусторез Makita UH4861, будет удобен в уходе за живой изгородью или для стрижки отдельно стоящих кустарников. Как и любой электроинструмент от этого производителя настоящий кусторез максимально удобен и эффективен в работе. Рассчитанный на интенсивную эксплуатацию электродвигатель стоек к перегрузкам. Его мощность потребления составляет 400 Вт, что позволяет работать насадкой длиной 48 см и легко срезать ветки толщиной до 18 мм. Рабочая насадка представляет собой обоюдоострый нож, состоящий из двух полотен с зубьями. Двигатель сообщает возвратно-поступательное движение одному из полотен, запуская тем самым в действие принцип ножниц. Рабочие возможности кустореза Макита UH4861 будут наиболее применительны в частных домовладениях, где есть возможность подключения к электросети с напряжением 220В. Он более производителен, чем аккумуляторные аналоги, а от бензиновых моделей выгодно отличается меньшим весом, менее шумной работой и отсутствием выхлопа.
Оснащенный длинным режущим элементом электрический кусторез Makita UH4861, будет удобен в уходе за живой изгородью или для стрижки отдельно стоящих кустарников. Как и любой электроинструмент от этого производителя настоящий кусторез максимально удобен и эффективен в работе. Рассчитанный на интенсивную эксплуатацию электродвигатель стоек к перегрузкам. Его мощность потребления составляет 400 Вт, что позволяет работать насадкой длиной 48 см и легко срезать ветки толщиной до 18 мм. Рабочая насадка представляет собой обоюдоострый нож, состоящий из двух полотен с зубьями. Двигатель сообщает возвратно-поступательное движение одному из полотен, запуская тем самым в действие принцип ножниц. Рабочие возможности кустореза Макита UH4861 будут наиболее применительны в частных домовладениях, где есть возможность подключения к электросети с напряжением 220В. Он более производителен, чем аккумуляторные аналоги, а от бензиновых моделей выгодно отличается меньшим весом, менее шумной работой и отсутствием выхлопа.
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