Уровень лазерный Condtrol QB Set (1-2-121)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269867
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х8
Вес, г.
300
Описание товара Уровень лазерный Condtrol QB Set (1-2-121)
Лазерный нивелир Condtrol QB 1-2-121 проецирует горизонтальную и вертикальную линии. Он широко используется при укладке кафеля, установке карнизов, монтаже мебели и т.д. Возможно раздельное включение плоскостей, а также предусмотрен режим построения наклонных лазерных линий. В комплект входит легкий алюминиевый штатив, у которого выдвигается центральная секция. Высота регулируется в диапазоне 14 см.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитПравило-уровень Stayer Professional 10752-2.5
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитМагнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-100, 1000 мм...
-
В наличииЦена 2 160 руб.540 руб. в СплитСтроительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-60, 600 мм, т...
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитУровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп....
-
В наличииЦена 2 210 руб.553 руб. в СплитСтроительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ 34570-150, 1500 мм, с зеркальн...
-
В наличииЦена 2 210 руб.553 руб. в СплитБрусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 ...
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитУровень алюминиевый Matrix, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зерк...
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитМагнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитУровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2...
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитМагнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-150, 1500 ...
-
В наличииЦена 2 430 руб.608 руб. в СплитУровень лазерный Stayer 34960-H2
-
В наличииЦена 2 430 руб.608 руб. в СплитСтроительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм
Лазерный нивелир Condtrol QB 1-2-121 проецирует горизонтальную и вертикальную линии. Он широко используется при укладке кафеля, установке карнизов, монтаже мебели и т.д. Возможно раздельное включение плоскостей, а также предусмотрен режим построения наклонных лазерных линий. В комплект входит легкий алюминиевый штатив, у которого выдвигается центральная секция. Высота регулируется в диапазоне 14 см.
Уровень лазерный Condtrol QB Set (1-2-121) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уровень лазерный Condtrol QB Set (1-2-121)