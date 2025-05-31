Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3
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Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%6 910 руб. 16 470 руб.
В наличии
Код товара: 267459
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 910 руб. -58%
16 470 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
58
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1400
Объем бака
30
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
36
Габариты без упаковки
355x355x580
Длина всасывающего шланга, м
3
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность работы без мешка
Да
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х36х36
Вес, кг.
8.4
Описание товара Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3
Строительный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 выполнен в вертикальном корпусе со стальным баком объемом 30 л. Обладая мощностью 1400 Вт, прибор будет эффективен как для сбора сухого мусора, так и для влажной уборки. Он позволяет собирать жидкости в бак, поддерживает функцию выдува. Благодаря этому устройство подходит для сдува листвы и мусора с дорожек. Герметичность корпуса Зубр ПУ-30-1400 М3 и надежный коллекторный двигатель позволяют пылесосу демонстрировать стабильно высокую силу всасывания. Он использует НЕРА-фильтр для защиты двигателя от частиц пыли и более высокой чистоты уборки.
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Теги товара: мощные
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Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
58
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1400
Объем бака
30
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
36
Габариты без упаковки
355x355x580
Развернуть
Длина всасывающего шланга, м
3
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность работы без мешка
Да
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Строительный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 выполнен в вертикальном корпусе со стальным баком объемом 30 л. Обладая мощностью 1400 Вт, прибор будет эффективен как для сбора сухого мусора, так и для влажной уборки. Он позволяет собирать жидкости в бак, поддерживает функцию выдува. Благодаря этому устройство подходит для сдува листвы и мусора с дорожек. Герметичность корпуса Зубр ПУ-30-1400 М3 и надежный коллекторный двигатель позволяют пылесосу демонстрировать стабильно высокую силу всасывания. Он использует НЕРА-фильтр для защиты двигателя от частиц пыли и более высокой чистоты уборки.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос все комплектация на месте Розетка на корпусе работают адекватно В связке с штроблрезом этой же фирмы работает отлично на видео видно задержка отключения пылесоса 15 секунд после отключения инструмента
Достоинства:
Комментарий:
при первой проверке все работает отлично. время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный полисос за свои деньги. брали для подключения к инструменту разному.
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую, мне понравился пылелос, удобный, коплектующие хорошие, длиный кабель и шланг
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос работает нормально. мешки поставил одноразовые на 60 л
Достоинства:
Комментарий:
Общие впечатления положительные, НО: - уплотнитель между баком и корпусом отсутствует, т.е. нет герметичности; - диаметр шланга откровенно мал, и сам шланг "душит" пылик. Прямо слышно как нагружается работающий мотор при подсоединении шланга. И это на холостом ходу. Что же будет когда мешок/фильтр загрязнятся?; - качество материалов сетевого шнура крайне низкое. Гибкости нет, шнур держит форму, которую ему придали при упаковке товара. Ну почему нельзя поставить гибкий шнур типа КГтп-ХЛ? Придется менять самому, работать просто невозможно; - ну и хотелось бы колесики побольше. И какой-нибудь крючок для укладки смотанного сетевого шнура.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл в целой упаковки. проверил всё работает в двух режимах.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, то что хотел. Всё очень качественно сделано.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос! Всё в комплекте, всё работает!
Достоинства:
Комментарий:
В целом товар исполняет свой функционал на 5, мощности хватает, чтобы забрать с отметки болт.
Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 - этот товар вы можете купить по цене 6910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос все комплектация на месте Розетка на корпусе работают адекватно В связке с штроблрезом этой же фирмы работает отлично на видео видно задержка отключения пылесоса 15 секунд после отключения инструмента
Достоинства:
Комментарий:
при первой проверке все работает отлично. время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный полисос за свои деньги. брали для подключения к инструменту разному.
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую, мне понравился пылелос, удобный, коплектующие хорошие, длиный кабель и шланг
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос работает нормально. мешки поставил одноразовые на 60 л
Достоинства:
Комментарий:
Общие впечатления положительные, НО: - уплотнитель между баком и корпусом отсутствует, т.е. нет герметичности; - диаметр шланга откровенно мал, и сам шланг "душит" пылик. Прямо слышно как нагружается работающий мотор при подсоединении шланга. И это на холостом ходу. Что же будет когда мешок/фильтр загрязнятся?; - качество материалов сетевого шнура крайне низкое. Гибкости нет, шнур держит форму, которую ему придали при упаковке товара. Ну почему нельзя поставить гибкий шнур типа КГтп-ХЛ? Придется менять самому, работать просто невозможно; - ну и хотелось бы колесики побольше. И какой-нибудь крючок для укладки смотанного сетевого шнура.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл в целой упаковки. проверил всё работает в двух режимах.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, то что хотел. Всё очень качественно сделано.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос! Всё в комплекте, всё работает!
Достоинства:
Комментарий:
В целом товар исполняет свой функционал на 5, мощности хватает, чтобы забрать с отметки болт.