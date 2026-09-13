Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710723
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Характеристики
Бренд
Высота, см
48
Тип розеток
есть
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая, влажная
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х38
Вес, кг.
7.8
Описание товара Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий
Пылесос BORT BSS-1220-M – мощный и компактный помощник для профессиональной уборки. Профессиональный строительный пылесос BORT BSS-1220-M – это удобное и эффективное решение для уборки строительного мусора, а также сбора сухих и влажных загрязнений. Благодаря мощному двигателю 1200 Вт и силе всасывания 23 000 Па, пылесос легко справляется даже с крупным мусором, а полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивает стабильную производительность при длительной работе.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, маленькие
Теги товара: с влажной уборкой
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Бренд
Высота, см
48
Тип розеток
есть
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая, влажная
Ширина, см
38
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Страна производитель
Китай
Пылесос BORT BSS-1220-M – мощный и компактный помощник для профессиональной уборки. Профессиональный строительный пылесос BORT BSS-1220-M – это удобное и эффективное решение для уборки строительного мусора, а также сбора сухих и влажных загрязнений. Благодаря мощному двигателю 1200 Вт и силе всасывания 23 000 Па, пылесос легко справляется даже с крупным мусором, а полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивает стабильную производительность при длительной работе.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, маленькие
Теги товара: с влажной уборкой
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, маленькие
Теги товара: с влажной уборкой
Пылесос строительный Bort BSS BSS-1220-M 1200Вт (уборка: сухая/сбор воды) синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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