Дальномер лазерный Condtrol Vector 60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265536
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
да
Встроенная память
есть
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
119х46х28
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-60
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
4
Количество и напряжение элементов питания
1х3,7 В
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х5
Вес, г.
200
Описание товара Дальномер лазерный Condtrol Vector 60
Дальномер CONDTROL Vector 60 выполняет автоматические вычисления площади, объёма, сложение и вычитание. Для проведения замеров в труднодоступных местах дальномер имеет функцию косвенных вычислений по теореме Пифагора. У лазерной рулетки CONDTROL Vector 60 также есть функция трекинга, в котором прибор определяет максимальное и минимальное значения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитДальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-30 34927
-
В наличииЦена 4 320 руб.1080 руб. в СплитДальномер лазерный Kraftool LD-40 34763
-
В наличииЦена 4 540 руб.1135 руб. в СплитДальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925
-
В наличииЦена 6 280 руб.1570 руб. в СплитДальномер лазерный Stayer ProControl 34959
-
В наличииЦена 6 430 руб.1608 руб. в СплитДальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760)
-
В наличииЦена 7 720 руб.1930 руб. в СплитДальномер лазерный Condtrol XP3 Pro
-
В наличииЦена 8 600 руб.2150 руб. в СплитДальномер лазерный ЗУБР ДЛ-100, Профессионал (34923)
-
В наличии БесплатноЦена 9 150 руб.2288 руб. в СплитДальномер лазерный Kraftool LD-100 34765
-
В наличииЦена 12 070 руб.3018 руб. в СплитДальномер лазерный CONDTROL Vector 1500
-
В наличииЦена 16 100 руб.4025 руб. в СплитЛазерный дальномер CONDTROL Vector 150
-
В наличииЦена 20 120 руб.5030 руб. в СплитДальномер азерный CONDTROL Vector 200
Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
да
Встроенная память
есть
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
119х46х28
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-60
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
4
Количество и напряжение элементов питания
1х3,7 В
Развернуть
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Страна производитель
Китай
Дальномер CONDTROL Vector 60 выполняет автоматические вычисления площади, объёма, сложение и вычитание. Для проведения замеров в труднодоступных местах дальномер имеет функцию косвенных вычислений по теореме Пифагора. У лазерной рулетки CONDTROL Vector 60 также есть функция трекинга, в котором прибор определяет максимальное и минимальное значения.
Достоинства:
Комментарий:
Дальномер Vектор 80. Получил с небольшой задержкой. Все работает в соответствии с инструкцией. Со смартфоном соеднение без установки софта не происходит. Прогу нашел пока только англоязычную. Пока не эксплуатировал по назначению.
Достоинства:
Комментарий:
отличная штука , про аккумулятор не знаю на сколько держит , брал в подарок , с телефоном соединился без проблем !
Достоинства:
Комментарий:
норм дальномер.прогу можно найти в гугл магазе.коннектится с телефоном легко.пользоваться просто.аккумулятора хватает надолго.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор, помог разметить участок в 4 руки без геодезии
Достоинства:
Комментарий:
Брала брату в подарок Доволен) погрешность незначительная +-1 мм
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует карточке, все целое и рабочее, подключать к Bluetooth пока не пробовал, глянем
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично. из 10 замеров примерно 3 замера с погрешностью в 1 мм. диапазон от 4.5 см до 79.9 метров.к телефону подключил без проблем. объёмы замеряет верно, площади считает тоже.устройство полностью меня устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный пластик, прорезиненный. Инструкция на нескольких языках. В руке удобно лежит. Батарея встроенная, зарядка Type-C. Была в использовании другая версия от этого производителя, к сожалению через несколько лет сдох экран.
Дальномер лазерный Condtrol Vector 60 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дальномер лазерный Condtrol Vector 60
Достоинства:
Комментарий:
Дальномер Vектор 80. Получил с небольшой задержкой. Все работает в соответствии с инструкцией. Со смартфоном соеднение без установки софта не происходит. Прогу нашел пока только англоязычную. Пока не эксплуатировал по назначению.
Достоинства:
Комментарий:
отличная штука , про аккумулятор не знаю на сколько держит , брал в подарок , с телефоном соединился без проблем !
Достоинства:
Комментарий:
норм дальномер.прогу можно найти в гугл магазе.коннектится с телефоном легко.пользоваться просто.аккумулятора хватает надолго.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор, помог разметить участок в 4 руки без геодезии
Достоинства:
Комментарий:
Брала брату в подарок Доволен) погрешность незначительная +-1 мм
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует карточке, все целое и рабочее, подключать к Bluetooth пока не пробовал, глянем
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично. из 10 замеров примерно 3 замера с погрешностью в 1 мм. диапазон от 4.5 см до 79.9 метров.к телефону подключил без проблем. объёмы замеряет верно, площади считает тоже.устройство полностью меня устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный пластик, прорезиненный. Инструкция на нескольких языках. В руке удобно лежит. Батарея встроенная, зарядка Type-C. Была в использовании другая версия от этого производителя, к сожалению через несколько лет сдох экран.