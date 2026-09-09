Дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 (602206550)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%10 540 руб. 14 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264787
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, зарядное устройство, 2 аккумулятора, крючок для ремня, пластиковый кофр.
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
10.5
Высота, см
38.5
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
37х31х11
Вес, кг.
2.5
Описание товара Дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 (602206550)
BS 14.4 (602206550) Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Электроинструменты Metabo 14.4В 2x1.5Ач литиево-ионный; Зарядное устройство SC 60 Plus; Пластиковый кофр Легкая и компактная дрель-шуруповерт — укороченная конструкция для универсального применения Встроенная подсветка для освещения рабочего места С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, зарядное устройство, 2 аккумулятора, крючок для ремня, пластиковый кофр.
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
10.5
Высота, см
38.5
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
BS 14.4 (602206550) Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Электроинструменты Metabo 14.4В 2x1.5Ач литиево-ионный; Зарядное устройство SC 60 Plus; Пластиковый кофр Легкая и компактная дрель-шуруповерт — укороченная конструкция для универсального применения Встроенная подсветка для освещения рабочего места С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 (602206550) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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