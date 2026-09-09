Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550)
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Характеристики
Описание товара Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550)
Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 600079550 – компактный безударный инструмент с щеточным мотором и быстрозажимной конструкцией патрона. Устройство оснащено двумя скоростями, позволяющими на холостом ходу достигать 1400 об/мин. Представленный прибор дополнен возможностью регулирования крутящего момента (имеется 20 ступеней) и глубины закручивания. Диаметр зажима составляет в пределах от 1 до 10 мм. Устройство Metabo PowerMaxx BS 600079550 дополняется яркой подсветкой и эффективной электронной защитой мотора от перегрузок. Поставка осуществляется с двумя аккумуляторами и зарядным устройством, удобной поясной клипсой и сверлильными патронами. Все элементы удобно упакованы в сумку. Литий-ионный аккумулятор на 2 А ч действует с напряжением 10.8 В.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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