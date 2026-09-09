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Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550)

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Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 1
Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 2
Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 3
Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 4
Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 5
Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 6
Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 7
Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 8
Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 9
Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 10
Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 11
Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 12
Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 13
Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 14
Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 15
Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 16
Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
  • Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 1
  • Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 2
  • Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 3
  • Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 4
  • Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 5
  • Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 6
  • Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 7
  • Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 8
  • Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 9
  • Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 10
  • Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 11
  • Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 12
  • Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 13
  • Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 14
  • Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 15
  • Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 16
  • Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264698
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
аккумуляторный винтоверт, быстрозажимные сверлильные патроны, крючок для ношения на ремне, 2 аккумуляторных блока Li-Power, зарядное устройство LC 40, сумка для инструментов, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
34
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
5.5
Длина, м
13.6
Высота, см
18.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х7
Вес, кг.
3.3

Описание товара Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550)

Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 600079550 – компактный безударный инструмент с щеточным мотором и быстрозажимной конструкцией патрона. Устройство оснащено двумя скоростями, позволяющими на холостом ходу достигать 1400 об/мин. Представленный прибор дополнен возможностью регулирования крутящего момента (имеется 20 ступеней) и глубины закручивания. Диаметр зажима составляет в пределах от 1 до 10 мм. Устройство Metabo PowerMaxx BS 600079550 дополняется яркой подсветкой и эффективной электронной защитой мотора от перегрузок. Поставка осуществляется с двумя аккумуляторами и зарядным устройством, удобной поясной клипсой и сверлильными патронами. Все элементы удобно упакованы в сумку. Литий-ионный аккумулятор на 2 А ч действует с напряжением 10.8 В.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600079550)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
аккумуляторный винтоверт, быстрозажимные сверлильные патроны, крючок для ношения на ремне, 2 аккумуляторных блока Li-Power, зарядное устройство LC 40, сумка для инструментов, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
34
Макс. диаметр сверления дерева
18
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
5.5
Длина, м
13.6
Высота, см
18.8
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 600079550 – компактный безударный инструмент с щеточным мотором и быстрозажимной конструкцией патрона. Устройство оснащено двумя скоростями, позволяющими на холостом ходу достигать 1400 об/мин. Представленный прибор дополнен возможностью регулирования крутящего момента (имеется 20 ступеней) и глубины закручивания. Диаметр зажима составляет в пределах от 1 до 10 мм. Устройство Metabo PowerMaxx BS 600079550 дополняется яркой подсветкой и эффективной электронной защитой мотора от перегрузок. Поставка осуществляется с двумя аккумуляторами и зарядным устройством, удобной поясной клипсой и сверлильными патронами. Все элементы удобно упакованы в сумку. Литий-ионный аккумулятор на 2 А ч действует с напряжением 10.8 В.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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