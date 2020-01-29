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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500)

(1)
Артикул: 81819
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500)
6 160 руб. 
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+ 88 КэтКоинов
Артикул: 81819
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараДрель-шуруповерт аккумуляторная
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт10.8
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент34 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1 мм
Макс. диаметр патрона10 мм
Макс. диаметр сверления дерева22 мм
Макс. диаметр сверления металла10 мм
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкиесть
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Магнитный держатель на корпусенет
Вес, кг0.8
Имеет реверс, фиксацию шпинделя, электронную регулировку частоты вращения


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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29.01.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
лучший в классе 10,8 в.!
компактный,удобный,не имеет посторонних шумов при работе с нагрузкой.
у меня ещё "BS pro" (2014 г.) в хорошем состоянии! -жужжит, как майский жук!

Недостатки:
при интенсивной работе без патрона,иногда не хватает стопорного кольца на держателе бит,магнитик слабоват...
ну очень дорогие аккумуляторы на 5,2А !

Комментарий:
Отличный инструмент за свои деньги.

Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500) - стоимость товара 6160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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