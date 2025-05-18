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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500)

3 Отзывы
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500) - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
10 130 руб.  20 000 руб. 
Начислим 163 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 81819
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500)
10 130 руб. -49%
20 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х32х11
Вес, кг.
2.5

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500)

Имеет реверс, фиксацию шпинделя, электронную регулировку частоты вращения



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500)

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, понравился! Качественная вещь!
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Иван Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные шуруповерты, покупал 2 штуки
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2020
Олег У.

Достоинства:
лучший в классе 10,8 в.!
компактный,удобный,не имеет посторонних шумов при работе с нагрузкой.
у меня ещё "BS pro" (2014 г.) в хорошем состоянии! -жужжит, как майский жук!

Недостатки:
при интенсивной работе без патрона,иногда не хватает стопорного кольца на держателе бит,магнитик слабоват...
ну очень дорогие аккумуляторы на 5,2А !

Комментарий:
Отличный инструмент за свои деньги.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Страна производитель
Китай
Описание
Имеет реверс, фиксацию шпинделя, электронную регулировку частоты вращения


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, понравился! Качественная вещь!
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Иван Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные шуруповерты, покупал 2 штуки
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2020
Олег У.

Достоинства:
лучший в классе 10,8 в.!
компактный,удобный,не имеет посторонних шумов при работе с нагрузкой.
у меня ещё "BS pro" (2014 г.) в хорошем состоянии! -жужжит, как майский жук!

Недостатки:
при интенсивной работе без патрона,иногда не хватает стопорного кольца на держателе бит,магнитик слабоват...
ну очень дорогие аккумуляторы на 5,2А !

Комментарий:
Отличный инструмент за свои деньги.


Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500) - стоимость товара 10130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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