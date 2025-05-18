Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%10 130 руб. 20 000 руб.
В наличии
Код товара: 81819
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 130 руб. -49%
20 000 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х32х11
Вес, кг.
2.5
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500)
Имеет реверс, фиксацию шпинделя, электронную регулировку частоты вращения
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Имеет реверс, фиксацию шпинделя, электронную регулировку частоты вращения
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, понравился! Качественная вещь!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные шуруповерты, покупал 2 штуки
Достоинства:
лучший в классе 10,8 в.!
компактный,удобный,не имеет посторонних шумов при работе с нагрузкой.
у меня ещё "BS pro" (2014 г.) в хорошем состоянии! -жужжит, как майский жук!
Недостатки:
при интенсивной работе без патрона,иногда не хватает стопорного кольца на держателе бит,магнитик слабоват...
ну очень дорогие аккумуляторы на 5,2А !
Комментарий:
Отличный инструмент за свои деньги.
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500) - стоимость товара 10130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500)
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, понравился! Качественная вещь!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные шуруповерты, покупал 2 штуки
Достоинства:
лучший в классе 10,8 в.!
компактный,удобный,не имеет посторонних шумов при работе с нагрузкой.
у меня ещё "BS pro" (2014 г.) в хорошем состоянии! -жужжит, как майский жук!
Недостатки:
при интенсивной работе без патрона,иногда не хватает стопорного кольца на держателе бит,магнитик слабоват...
ну очень дорогие аккумуляторы на 5,2А !
Комментарий:
Отличный инструмент за свои деньги.