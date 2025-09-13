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SSD Накопитель SSD GigaByte 256Gb (GP-GSTFS31256GTND) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD GigaByte 256Gb (GP-GSTFS31256GTND)

6 Отзывы
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Накопитель SSD GigaByte 256Gb (GP-GSTFS31256GTND) - фото 1
Накопитель SSD GigaByte 256Gb (GP-GSTFS31256GTND) - фото 2
Накопитель SSD GigaByte 256Gb (GP-GSTFS31256GTND) - фото 3
Накопитель SSD GigaByte 256Gb (GP-GSTFS31256GTND) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Энергопотребление
2.61
  • Накопитель SSD GigaByte 256Gb (GP-GSTFS31256GTND) - фото 1
  • Накопитель SSD GigaByte 256Gb (GP-GSTFS31256GTND) - фото 2
  • Накопитель SSD GigaByte 256Gb (GP-GSTFS31256GTND) - фото 3
  • Накопитель SSD GigaByte 256Gb (GP-GSTFS31256GTND) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264604
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
2.36
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
7
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
2.61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD GigaByte 256Gb (GP-GSTFS31256GTND)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD GigaByte 256Gb (GP-GSTFS31256GTND)

Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd. Поставил на него систему и старый комп ожил.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Илья Ж.

Достоинства:


Комментарий:
работает, просто превосходно, доставка быстрая. Все пломбы на месте, упаковка аккуратная
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Андрей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
проверку на сайте прошел, данные с hdd перенеслись без проблем, старый ноутбук ожил.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Артем Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Пока вроде не плохо. Установил винду минут за 15. Посмотрим как долго отработает.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
пока ещёнеиспользовал,позже дополню,но упакован как оригинал,дополняю поставил в старый ноут 15летний ,залил Винду. самолёт стал
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в заявленные сроки. Установил его в комп и всё работает нормально, доволен, как слон!)



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
2.36
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
7
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Развернуть
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
2.61
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd. Поставил на него систему и старый комп ожил.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Илья Ж.

Достоинства:


Комментарий:
работает, просто превосходно, доставка быстрая. Все пломбы на месте, упаковка аккуратная
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Андрей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
проверку на сайте прошел, данные с hdd перенеслись без проблем, старый ноутбук ожил.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Артем Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Пока вроде не плохо. Установил винду минут за 15. Посмотрим как долго отработает.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
пока ещёнеиспользовал,позже дополню,но упакован как оригинал,дополняю поставил в старый ноут 15летний ,залил Винду. самолёт стал
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в заявленные сроки. Установил его в комп и всё работает нормально, доволен, как слон!)


Накопитель SSD GigaByte 256Gb (GP-GSTFS31256GTND) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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