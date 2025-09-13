Накопитель SSD GigaByte 256Gb (GP-GSTFS31256GTND)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD GigaByte 256Gb (GP-GSTFS31256GTND)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd. Поставил на него систему и старый комп ожил.
Достоинства:
Комментарий:
работает, просто превосходно, доставка быстрая. Все пломбы на месте, упаковка аккуратная
Достоинства:
Комментарий:
проверку на сайте прошел, данные с hdd перенеслись без проблем, старый ноутбук ожил.
Достоинства:
Комментарий:
Пока вроде не плохо. Установил винду минут за 15. Посмотрим как долго отработает.
Достоинства:
Комментарий:
пока ещёнеиспользовал,позже дополню,но упакован как оригинал,дополняю поставил в старый ноут 15летний ,залил Винду. самолёт стал
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в заявленные сроки. Установил его в комп и всё работает нормально, доволен, как слон!)
Отзывы о товаре Накопитель SSD GigaByte 256Gb (GP-GSTFS31256GTND)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd. Поставил на него систему и старый комп ожил.
Достоинства:
Комментарий:
работает, просто превосходно, доставка быстрая. Все пломбы на месте, упаковка аккуратная
Достоинства:
Комментарий:
проверку на сайте прошел, данные с hdd перенеслись без проблем, старый ноутбук ожил.
Достоинства:
Комментарий:
Пока вроде не плохо. Установил винду минут за 15. Посмотрим как долго отработает.
Достоинства:
Комментарий:
пока ещёнеиспользовал,позже дополню,но упакован как оригинал,дополняю поставил в старый ноут 15летний ,залил Винду. самолёт стал
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в заявленные сроки. Установил его в комп и всё работает нормально, доволен, как слон!)