Накопитель SSD Apacer AST280 240Gb (AP240GAST280-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Энергопотребление
1.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264603
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD Apacer AST280 240Gb (AP240GAST280-1)
SSD накопитель Apacer AST280 является оптимальным вариантом для любого владельца ноутбука или стационарного ПК благодаря высокой скорости записи и считывания различных типов данных. Подключается устройство с использованием современного интерфейса SATA3. Использоваться эта модель SSD-накопителя может как в настольных персональных компьютерах, так и в ноутбуках, которые совместимы с девайсами стандарта M.2 с M или B ключами. Объёма встроенной памяти в 240 Гб достаточно для установки любой операционной системы и решения большинства повседневных задач по работе или дома.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.4
Страна производитель
Китай
SSD накопитель Apacer AST280 является оптимальным вариантом для любого владельца ноутбука или стационарного ПК благодаря высокой скорости записи и считывания различных типов данных. Подключается устройство с использованием современного интерфейса SATA3. Использоваться эта модель SSD-накопителя может как в настольных персональных компьютерах, так и в ноутбуках, которые совместимы с девайсами стандарта M.2 с M или B ключами. Объёма встроенной памяти в 240 Гб достаточно для установки любой операционной системы и решения большинства повседневных задач по работе или дома.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD Apacer AST280 240Gb (AP240GAST280-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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