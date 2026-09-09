Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000
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Характеристики
Описание товара Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000
Смеситель для душа Gem F9020000 от компании AM PM – идеальный баланс премиального внешнего облика, практичности и доступности. Модель отличается брутальной шестигранной формой. Над дизайном линейки работала австрийская студия GP designpartners. Смеситель для душа выполнен из прочной латуни с пониженным содержанием свинца. Корпус под глянцевым хромированным слоем надолго сохраняет прекрасные внешние характеристики. Керамический картридж SoftMotion диаметром 35 мм рассчитан на экономичную бесшумную работу при температуре до 95 °С. Удобный рычаг управления имеет плавный широкий ход. Смеситель рассчитан на 500 000 рабочих циклов включения и отключения, что значительно превышает европейские стандарты.
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