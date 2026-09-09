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Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000

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Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000 - фото 1
Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000 - фото 2
Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000 - фото 3
Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000 - фото 4
Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000 - фото 5
Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000 - фото 6
Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
0
Длина излива
0
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000 - фото 1
  • Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000 - фото 2
  • Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000 - фото 3
  • Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000 - фото 4
  • Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000 - фото 5
  • Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000 - фото 6
  • Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260896
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
0
Длина излива
0
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
26х20х19
Вес, кг.
1.75

Описание товара Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000

Смеситель для душа Gem F9020000 от компании AM PM – идеальный баланс премиального внешнего облика, практичности и доступности. Модель отличается брутальной шестигранной формой. Над дизайном линейки работала австрийская студия GP designpartners. Смеситель для душа выполнен из прочной латуни с пониженным содержанием свинца. Корпус под глянцевым хромированным слоем надолго сохраняет прекрасные внешние характеристики. Керамический картридж SoftMotion диаметром 35 мм рассчитан на экономичную бесшумную работу при температуре до 95 °С. Удобный рычаг управления имеет плавный широкий ход. Смеситель рассчитан на 500 000 рабочих циклов включения и отключения, что значительно превышает европейские стандарты.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа AM.PM Gem F9020000




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
0
Длина излива
0
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель для душа Gem F9020000 от компании AM PM – идеальный баланс премиального внешнего облика, практичности и доступности. Модель отличается брутальной шестигранной формой. Над дизайном линейки работала австрийская студия GP designpartners. Смеситель для душа выполнен из прочной латуни с пониженным содержанием свинца. Корпус под глянцевым хромированным слоем надолго сохраняет прекрасные внешние характеристики. Керамический картридж SoftMotion диаметром 35 мм рассчитан на экономичную бесшумную работу при температуре до 95 °С. Удобный рычаг управления имеет плавный широкий ход. Смеситель рассчитан на 500 000 рабочих циклов включения и отключения, что значительно превышает европейские стандарты.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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