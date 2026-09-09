VoIP-телефон Fanvil X3SP черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Fanvil X3SP черный
Телефон VoIP Fanvil X3SP.B с черным цветовым исполнением корпуса оптимально подойдет для оснащения рабочего места в офисе или в колл-центре. Благодаря предусмотренному на передней панели ЖК-экрану с диагональю 2.4 дюйма и разрешением 320x240 пикс. оператору удобно считывать информацию о вызове. Благодаря поддержке кодеков G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726, G.729a, G.729b и Opus аппарат обеспечивает высокое качество голосовой связи через интернет-соединение. IP-телефон Fanvil X3SP ver.B допускает настройку параметров по протоколам Autoprovision, Telnet, WebUI. В этой модели присутствуют порты 2x RJ-9, 2x RJ-45 и разъем для присоединения гарнитуры, которая даст возможность общаться без затруднений в шумном помещении колл-центра. Среди удобных функций аппарата можно отметить интерком, переадресацию, перехват вызова, удержание вызова, эхоподавление. Вместе с телефоном вы получите Ethernet-кабель, телефонную трубку со шнуром для подключения и телефонный кабель.
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