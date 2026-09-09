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VoIP-телефон Fanvil X3SP черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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VoIP-телефон Fanvil X3SP черный

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VoIP-телефон Fanvil X3SP черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
4 440 руб.  5 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258527
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х7
Вес, кг.
1.04

Описание товара VoIP-телефон Fanvil X3SP черный

Телефон VoIP Fanvil X3SP.B с черным цветовым исполнением корпуса оптимально подойдет для оснащения рабочего места в офисе или в колл-центре. Благодаря предусмотренному на передней панели ЖК-экрану с диагональю 2.4 дюйма и разрешением 320x240 пикс. оператору удобно считывать информацию о вызове. Благодаря поддержке кодеков G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726, G.729a, G.729b и Opus аппарат обеспечивает высокое качество голосовой связи через интернет-соединение. IP-телефон Fanvil X3SP ver.B допускает настройку параметров по протоколам Autoprovision, Telnet, WebUI. В этой модели присутствуют порты 2x RJ-9, 2x RJ-45 и разъем для присоединения гарнитуры, которая даст возможность общаться без затруднений в шумном помещении колл-центра. Среди удобных функций аппарата можно отметить интерком, переадресацию, перехват вызова, удержание вызова, эхоподавление. Вместе с телефоном вы получите Ethernet-кабель, телефонную трубку со шнуром для подключения и телефонный кабель.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Fanvil X3SP черный




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Характеристики
Бренд
FANVIL
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Телефон VoIP Fanvil X3SP.B с черным цветовым исполнением корпуса оптимально подойдет для оснащения рабочего места в офисе или в колл-центре. Благодаря предусмотренному на передней панели ЖК-экрану с диагональю 2.4 дюйма и разрешением 320x240 пикс. оператору удобно считывать информацию о вызове. Благодаря поддержке кодеков G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726, G.729a, G.729b и Opus аппарат обеспечивает высокое качество голосовой связи через интернет-соединение. IP-телефон Fanvil X3SP ver.B допускает настройку параметров по протоколам Autoprovision, Telnet, WebUI. В этой модели присутствуют порты 2x RJ-9, 2x RJ-45 и разъем для присоединения гарнитуры, которая даст возможность общаться без затруднений в шумном помещении колл-центра. Среди удобных функций аппарата можно отметить интерком, переадресацию, перехват вызова, удержание вызова, эхоподавление. Вместе с телефоном вы получите Ethernet-кабель, телефонную трубку со шнуром для подключения и телефонный кабель.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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