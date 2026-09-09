Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I200 (B) 6мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%5 830 руб. 6 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257530
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
611
Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I200 (B) 6мм белый
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I200 (B) 6мм белый
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 600 руб. 7 660 руб.1400 руб. в СплитКамера наблюдения KGUARD CW30R13
-
В наличииЦена 5 660 руб.1415 руб. в СплитВидеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-BV2-50pa 2.8-12мм
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитВидеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C32QN Spec:I3/E/Y/4mm/V5.1 SPARK серия
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C32QN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.1 SPARK серия
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитУличная цветная цилиндрическая IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C340(...
-
В наличииЦена 5 880 руб.1470 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый
-
В наличииЦена 5 880 руб.1470 руб. в СплитТурельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C44...
-
В наличииЦена 5 950 руб.1488 руб. в СплитКупольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C24...
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C34QN 2GNA-28 2.8-2.8мм ц...
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв.
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I200 (B) 6мм белый
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I200 (B) 6мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I200 (B) 6мм белый