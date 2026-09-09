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Сетевой фильтр Most A10 3м (6 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Most A10 3м (6 розеток) черный

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Сетевой фильтр Most A10 3м (6 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Most A10 3м (6 розеток) черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
  • Сетевой фильтр Most A10 3м (6 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Most A10 3м (6 розеток) черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255616
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Длина шнура
3 м
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
500

Описание товара Сетевой фильтр Most A10 3м (6 розеток) черный

Удлинитель Most А10 предназначен для подключения бытовой техники к сети электропитания. У каждой из четырех евророзеток имеется мощный (16A) индивидуальный выключатель,который обеспечивает удобство обращения с электропитанием и экономит Ваше время. Две узкие розетки имеют общий выключатель. Удлинитель Most A10 обеспечивает удобную эксплуатацию и подключение техники мощностью до 2.2кВт к розетке.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most A10 3м (6 розеток) черный




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Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Длина шнура
3 м
Страна производитель
Россия
Описание
Удлинитель Most А10 предназначен для подключения бытовой техники к сети электропитания. У каждой из четырех евророзеток имеется мощный (16A) индивидуальный выключатель,который обеспечивает удобство обращения с электропитанием и экономит Ваше время. Две узкие розетки имеют общий выключатель. Удлинитель Most A10 обеспечивает удобную эксплуатацию и подключение техники мощностью до 2.2кВт к розетке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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