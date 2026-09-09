Компьютерное кресло Chairman game 16 чёрный/жёлтый
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232776
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1х0.5х0.5
Вес, кг.
16
Описание товара Компьютерное кресло Chairman game 16 чёрный/жёлтый
Классное и при этом очень доступное кресло для настоящих геймеров. Максимальная поддержка посадки, фиксация наклона в любом положении, мягкие подлокотники, надежность и долговечность. и, конечно — эффектный, мощный дизайн.
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Классное и при этом очень доступное кресло для настоящих геймеров. Максимальная поддержка посадки, фиксация наклона в любом положении, мягкие подлокотники, надежность и долговечность. и, конечно — эффектный, мощный дизайн.
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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