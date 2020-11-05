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Зажим двойной GreenBean PowerGrip PG-088 на трубу

Артикул: 232317
Зажим двойной GreenBean PowerGrip PG-088 на трубу
1 730 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 232317
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараЗажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см16х12,5х12,5
Вес, кг0,56
PowerGrip PG-088 – зажим (хомут) двойной, предназначен для соединения двух труб диаметром от 40 мм до 50 мм под углом 90?. Профессиональный и легкий хомут изготовлен из высокопрочного алюминия методом экструзии и был разработан для установки оборудования весом до 300 кг. Совмещает прочность, долговечность и большую грузоподъемность с высокой степенью безопасности. Профиль зажимных губ специальной конструкции, предохраняет винт от выскальзывания при небольшом ослаблении зажима. Клепки, винтовой зажим и барашек - выполнены из стали, зажимные губы - из алюминиевого сплава с резиновыми вставками.


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Зажим двойной GreenBean PowerGrip PG-088 на трубу - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1730 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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