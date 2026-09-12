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Стойка Godox Knowled TP-FS60 напольная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка Godox Knowled TP-FS60 напольная

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Стойка Godox Knowled TP-FS60 напольная - фото 1
Стойка Godox Knowled TP-FS60 напольная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
7
  • Стойка Godox Knowled TP-FS60 напольная - фото 1
  • Стойка Godox Knowled TP-FS60 напольная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700643
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х5х5
Вес, кг.
1

Описание товара Стойка Godox Knowled TP-FS60 напольная

Напольная стойка Godox Knowled TP-FS60 предназначена для установки пиксельных осветителей Godox Knowled TP2R, TP4R, TPC2R, TPC4R вертикально на небольшую высоту (7 см от пола). Осветитель, установленный на такой стойке, может легко перемещаться по студии, благодаря небольшому весу и компактным размерам.

Отзывы о товаре Стойка Godox Knowled TP-FS60 напольная




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
7
Страна производитель
Китай
Описание
Напольная стойка Godox Knowled TP-FS60 предназначена для установки пиксельных осветителей Godox Knowled TP2R, TP4R, TPC2R, TPC4R вертикально на небольшую высоту (7 см от пола). Осветитель, установленный на такой стойке, может легко перемещаться по студии, благодаря небольшому весу и компактным размерам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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