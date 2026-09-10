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Штифт-адаптер Lastolite LL LS2705 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штифт-адаптер Lastolite LL LS2705

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Штифт-адаптер Lastolite LL LS2705 - фото 1
Штифт-адаптер Lastolite LL LS2705 - фото 2
Штифт-адаптер Lastolite LL LS2705 - фото 3
Штифт-адаптер Lastolite LL LS2705 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штифт-адаптер
  • Штифт-адаптер Lastolite LL LS2705 - фото 1
  • Штифт-адаптер Lastolite LL LS2705 - фото 2
  • Штифт-адаптер Lastolite LL LS2705 - фото 3
  • Штифт-адаптер Lastolite LL LS2705 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384495
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Штифт-адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х6
Вес, г.
300

Описание товара Штифт-адаптер Lastolite LL LS2705

Спигот-адаптер Lastolite Ezybox II Elinchrom Quadra Spigot позволяют вам устанавливать небольшие A или S направленные головы Quadra на держатель Ezybox II Speedlight Bracket, чтобы они могли использоваться совместно с софтбоксами Ezybox II. Металлический спигот-адаптер диаметром 16 мм (5/8) оснащен внешней резьбой 1/4-20 на одном конце и 3/8-16 на другом. Отдельно в комплект включена накатная контргайка для закрепления головы.

Отзывы о товаре Штифт-адаптер Lastolite LL LS2705




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Штифт-адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Спигот-адаптер Lastolite Ezybox II Elinchrom Quadra Spigot позволяют вам устанавливать небольшие A или S направленные головы Quadra на держатель Ezybox II Speedlight Bracket, чтобы они могли использоваться совместно с софтбоксами Ezybox II. Металлический спигот-адаптер диаметром 16 мм (5/8) оснащен внешней резьбой 1/4-20 на одном конце и 3/8-16 на другом. Отдельно в комплект включена накатная контргайка для закрепления головы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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