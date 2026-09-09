Держатель Falcon Eyes RBH-2258
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Характеристики
Тип товара
Держатель
Минимальная высота, см
78
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231614
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Минимальная высота, см
78
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х12х9
Вес, кг.
1
Описание товара Держатель Falcon Eyes RBH-2258
Falcon Eyes RBH-2258 держатель отражателя с поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубки диаметром: 19, 22, 25 и 28 мм. Муфта обеспечивает надежное крепление и удобное использование (можно регулировать длину плеча штанги для установки груза-противовеса, груз приобретается отдельно). Длина телескопической штанги от 78 до 178 см, 3 секции, на штанге размещены два зажима для отражателя, максимальная длина между захватами 166 см. Держатель можно расположить под любым углом относительно стойки. Штанга держателя изготовлена из металла, муфта из ударопрочного пластика.
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Falcon Eyes RBH-2258 держатель отражателя с поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубки диаметром: 19, 22, 25 и 28 мм. Муфта обеспечивает надежное крепление и удобное использование (можно регулировать длину плеча штанги для установки груза-противовеса, груз приобретается отдельно). Длина телескопической штанги от 78 до 178 см, 3 секции, на штанге размещены два зажима для отражателя, максимальная длина между захватами 166 см. Держатель можно расположить под любым углом относительно стойки. Штанга держателя изготовлена из металла, муфта из ударопрочного пластика.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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