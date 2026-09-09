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Кронштейн Falcon Eyes L для накамерной вспышки и аксессуаров купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн Falcon Eyes L для накамерной вспышки и аксессуаров

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Кронштейн Falcon Eyes L для накамерной вспышки и аксессуаров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
2 660 руб.  3 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231470
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Кронштейн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х7
Вес, г.
600

Описание товара Кронштейн Falcon Eyes L для накамерной вспышки и аксессуаров

Данный кронштейн позволит использовать софтбоксы, насадки, рефлекторы и другие аксессуары для студийных вспышек (с байонетом Bowens) вместе с обычными накамерными вспышками, и станет незаменимым аксессуаром в арсенале фотографа-стробиста. Установив кронштейн на любую стойку (или системную трубу) с крепежной головкой 5/8 или резьбой 1/4, 3/8, можно изменять угол наклона, создавая необходимый светотеневой рисунок. Кронштейн выполнен из металла и предусматривает крепление для зонта.

Отзывы о товаре Кронштейн Falcon Eyes L для накамерной вспышки и аксессуаров




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Кронштейн
Страна производитель
Китай
Описание
Данный кронштейн позволит использовать софтбоксы, насадки, рефлекторы и другие аксессуары для студийных вспышек (с байонетом Bowens) вместе с обычными накамерными вспышками, и станет незаменимым аксессуаром в арсенале фотографа-стробиста. Установив кронштейн на любую стойку (или системную трубу) с крепежной головкой 5/8 или резьбой 1/4, 3/8, можно изменять угол наклона, создавая необходимый светотеневой рисунок. Кронштейн выполнен из металла и предусматривает крепление для зонта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн Falcon Eyes L для накамерной вспышки и аксессуаров - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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