Отражатель Godox RFT-09 80 x120 см. просветный
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Характеристики
Описание товара Отражатель Godox RFT-09 80 x120 см. просветный
Конструкция состоит из пружинного стального обруча с натянутой на него полупрозрачной рассеивающей тканью. Отражатели легки и удобны в сборке, устойчивы к износу. Просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. Полупрозрачный рассеиватель так же может работать на отражение, при этом он дает очень мягкую, приглушенную подсветку объекта. В зависимости от размера, отражатель применяется для решения той или иной задачи: 1. Маленькие позволяют снять портрет или подсветить небольшой объект, удобны своей компактностью. 2. Средние отражатели подходит для съемки модели по пояс. 3. Большие прямоугольные отражатели предназначены для съемки ростовых портретов, а также съемки крупных объектов. Вместе с отражателями также приобретают стойки-держатели, позволяющие установить модификатор на нужном расстоянии от снимаемого объекта, отрегулировать световой поток. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 39 см. Для хранения и транспортировки предусмотрен чехол на молнии.
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