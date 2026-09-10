Шторки Godox BD-10 Kit для AD300Pro
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Характеристики
Тип товара
Шторка фото
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 404025
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шторка фото
Высота, см
18
Ширина, см
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х7
Вес, г.
500
Описание товара Шторки Godox BD-10 Kit для AD300Pro
Комплект Godox BD-10 Kit для вспышки AD300pro от Godox предоставляет все необходимое для освещения выборочных деталей на съемочной сцене, а также способствует творческому самовыражению. Шторки имеют четырехлепестковую конструкцию. Просто опустите одну или несколько створок на пути светового пучка вспышки AD300pro, чтобы осветить те области, которые вы хотите осветить, и не допустить попадания света на те области, где не нужно.
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Комплект Godox BD-10 Kit для вспышки AD300pro от Godox предоставляет все необходимое для освещения выборочных деталей на съемочной сцене, а также способствует творческому самовыражению. Шторки имеют четырехлепестковую конструкцию. Просто опустите одну или несколько створок на пути светового пучка вспышки AD300pro, чтобы осветить те области, которые вы хотите осветить, и не допустить попадания света на те области, где не нужно.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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