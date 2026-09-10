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Шторки Godox BD-10 Kit для AD300Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шторки Godox BD-10 Kit для AD300Pro

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Шторки Godox BD-10 Kit для AD300Pro - фото 1
Шторки Godox BD-10 Kit для AD300Pro - фото 2
Шторки Godox BD-10 Kit для AD300Pro - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шторка фото
  • Шторки Godox BD-10 Kit для AD300Pro - фото 1
  • Шторки Godox BD-10 Kit для AD300Pro - фото 2
  • Шторки Godox BD-10 Kit для AD300Pro - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404025
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Шторка фото
Высота, см
18
Ширина, см
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х7
Вес, г.
500

Описание товара Шторки Godox BD-10 Kit для AD300Pro

Комплект Godox BD-10 Kit для вспышки AD300pro от Godox предоставляет все необходимое для освещения выборочных деталей на съемочной сцене, а также способствует творческому самовыражению. Шторки имеют четырехлепестковую конструкцию. Просто опустите одну или несколько створок на пути светового пучка вспышки AD300pro, чтобы осветить те области, которые вы хотите осветить, и не допустить попадания света на те области, где не нужно.

Отзывы о товаре Шторки Godox BD-10 Kit для AD300Pro




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Шторка фото
Высота, см
18
Ширина, см
7.5
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект Godox BD-10 Kit для вспышки AD300pro от Godox предоставляет все необходимое для освещения выборочных деталей на съемочной сцене, а также способствует творческому самовыражению. Шторки имеют четырехлепестковую конструкцию. Просто опустите одну или несколько створок на пути светового пучка вспышки AD300pro, чтобы осветить те области, которые вы хотите осветить, и не допустить попадания света на те области, где не нужно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шторки Godox BD-10 Kit для AD300Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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