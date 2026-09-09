Отражатель Falcon Eyes CFR-42G HL

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Характеристики
Тип товара
Отражатель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231327
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Falcon Eyes CFR-42G HL - односторонний круглый отражатель, цвет - золотистый, диаметр 106 см. Подходит для поясных и ростовых портретов и для подсветки отдельных участков кадра. Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену. Используется для получения эффекта легкого загара кожи фотографируемого и других творческих замыслов. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 40 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4, что позволяет закрепить отражатель на штативах или любых опорах без использования специального держателя.
Falcon Eyes CFR-42G HL - односторонний круглый отражатель, цвет - золотистый, диаметр 106 см. Подходит для поясных и ростовых портретов и для подсветки отдельных участков кадра. Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену. Используется для получения эффекта легкого загара кожи фотографируемого и других творческих замыслов. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 40 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4, что позволяет закрепить отражатель на штативах или любых опорах без использования специального держателя.
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