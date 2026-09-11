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Соты Godox P70-G для P70 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соты Godox P70-G для P70

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Соты Godox P70-G для P70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 522485
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Насадка
Высота, см
6
Ширина, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х7х4
Вес, г.
200

Описание товара Соты Godox P70-G для P70

Соты Godox P70-G для P70 Соты Godox P70-G - это тканевая сотовая насадка для быстроскладного параболического софтбокса Godox QR-P70. Соты ограничивают световой поток — делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать освещение более контрастным. Для удобства хранения сотовая насадка складывается

Отзывы о товаре Соты Godox P70-G для P70




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Насадка
Высота, см
6
Ширина, см
4
Страна производитель
Китай
Описание
Соты Godox P70-G для P70 Соты Godox P70-G - это тканевая сотовая насадка для быстроскладного параболического софтбокса Godox QR-P70. Соты ограничивают световой поток — делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать освещение более контрастным. Для удобства хранения сотовая насадка складывается
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соты Godox P70-G для P70 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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