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Отражатель Falcon Eyes CRK-32 HL 82см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отражатель Falcon Eyes CRK-32 HL 82см

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Отражатель Falcon Eyes CRK-32 HL 82см - фото 1
Отражатель Falcon Eyes CRK-32 HL 82см - фото 2
Отражатель Falcon Eyes CRK-32 HL 82см - фото 3
Отражатель Falcon Eyes CRK-32 HL 82см - фото 4
Отражатель Falcon Eyes CRK-32 HL 82см - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отражатель
  • Отражатель Falcon Eyes CRK-32 HL 82см - фото 1
  • Отражатель Falcon Eyes CRK-32 HL 82см - фото 2
  • Отражатель Falcon Eyes CRK-32 HL 82см - фото 3
  • Отражатель Falcon Eyes CRK-32 HL 82см - фото 4
  • Отражатель Falcon Eyes CRK-32 HL 82см - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231321
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Отражатель
Ширина, см
82
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х5
Вес, г.
700

Описание товара Отражатель Falcon Eyes CRK-32 HL 82см

Круглый отражатель 5 в 1: золотистый/серебристый/белый отражающий/ белый просвечивающий/черный. Диаметр 82 см, используется в предметной и портретной съемке, а также для подсветки участков кадра. Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену. Серебристая поверхность используется для получения жесткого света, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду. Белая отражающая поверхность позволяет получить равномерный и мягкий световой поток для подсветки теней и выравнивания светотеневого рисунка, используется как заполняющий источник. Не искажает цветовую температуру источника освещения. Просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. Черная поверхность поглощает большую часть света, используется для углубления теней и отсекания паразитных засветок, также применяется при съемках поверхностей с бликами. Конструкция состоит из пружинного стального обруча с натянутой на него полупрозрачной рассеивающей тканью и чехла на молнии со светоформирующими поверхностями. Упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 30 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4, что позволяет закрепить отражатель на штативах или любых опорах без использования специального держателя.

Отзывы о товаре Отражатель Falcon Eyes CRK-32 HL 82см




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Отражатель
Ширина, см
82
Страна производитель
Китай
Описание
Круглый отражатель 5 в 1: золотистый/серебристый/белый отражающий/ белый просвечивающий/черный. Диаметр 82 см, используется в предметной и портретной съемке, а также для подсветки участков кадра. Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену. Серебристая поверхность используется для получения жесткого света, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду. Белая отражающая поверхность позволяет получить равномерный и мягкий световой поток для подсветки теней и выравнивания светотеневого рисунка, используется как заполняющий источник. Не искажает цветовую температуру источника освещения. Просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. Черная поверхность поглощает большую часть света, используется для углубления теней и отсекания паразитных засветок, также применяется при съемках поверхностей с бликами. Конструкция состоит из пружинного стального обруча с натянутой на него полупрозрачной рассеивающей тканью и чехла на молнии со светоформирующими поверхностями. Упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 30 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4, что позволяет закрепить отражатель на штативах или любых опорах без использования специального держателя.
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Доставка
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