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Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro

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Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro - фото 1
Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro - фото 2
Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro - фото 3
Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рефлектор
  • Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro - фото 1
  • Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro - фото 2
  • Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro - фото 3
  • Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231202
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Рефлектор
Ширина, см
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х11
Вес, кг.
4.4

Описание товара Рефлектор Godox AD-R12 для AD400Pro

Длиннофокусный отражатель для вспышек AD400Pro производства компании Godox был разработан для максимально эффективного использования мощности вспышки при освещении удаленных объектов.

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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Рефлектор
Ширина, см
24
Страна производитель
Китай
Описание
Длиннофокусный отражатель для вспышек AD400Pro производства компании Godox был разработан для максимально эффективного использования мощности вспышки при освещении удаленных объектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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