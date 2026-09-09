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Отражатель SRH-CA с сотовой насадкой для накамерной вспышки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отражатель SRH-CA с сотовой насадкой для накамерной вспышки

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Отражатель SRH-CA с сотовой насадкой для накамерной вспышки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отражатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231281
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Отражатель
Высота, см
17
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х4
Вес, г.
300

Описание товара Отражатель SRH-CA с сотовой насадкой для накамерной вспышки

Falcon Eyes SRH-CA рефлектор с сотовой насадкой, служит для создания необходимого светотеневого рисунка, подходит для всех накамерных вспышек. Легко и быстро устанавливается с помощью липучек, компактен в сложенном виде. Рефлектор с серебристой отражающей поверхностью, размер 180?150 мм. Рефлектор применяется как самостоятельно, для создания направленного и концентрированного пучка света (отражающая поверхность рефлектора смягчает переход из света в тень), так и с сотовой насадкой (для ограничения светового потока и формирования узконаправленного пучка света). Рефлектор изготовлен из пластика, сотовая насадка металл. В комплекте складной колпачок-рассеиватель.

Отзывы о товаре Отражатель SRH-CA с сотовой насадкой для накамерной вспышки




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Отражатель
Высота, см
17
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes SRH-CA рефлектор с сотовой насадкой, служит для создания необходимого светотеневого рисунка, подходит для всех накамерных вспышек. Легко и быстро устанавливается с помощью липучек, компактен в сложенном виде. Рефлектор с серебристой отражающей поверхностью, размер 180?150 мм. Рефлектор применяется как самостоятельно, для создания направленного и концентрированного пучка света (отражающая поверхность рефлектора смягчает переход из света в тень), так и с сотовой насадкой (для ограничения светового потока и формирования узконаправленного пучка света). Рефлектор изготовлен из пластика, сотовая насадка металл. В комплекте складной колпачок-рассеиватель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отражатель SRH-CA с сотовой насадкой для накамерной вспышки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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