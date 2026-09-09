Отражатель Falcon Eyes CFR-32S HL
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Характеристики
Описание товара Отражатель Falcon Eyes CFR-32S HL
Односторонний круглый отражатель, цвет - серебристый. Диаметр 82 см, используется в предметной и портретной съемке, а также для подсветки отдельных участков кадра. Серебристая поверхность отражателя используется для отражения жестким светом, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 30 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4, что позволяет закрепить отражатель на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.
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