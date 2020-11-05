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Главная Товары для дома и интерьера Сантехника Смесители Iddis Смеситель для ванны с длинным изливом Iddis Ray RAYSBL2i10WA

Смеситель для ванны с длинным изливом Iddis Ray RAYSBL2i10WA

Артикул: 221979
  • Смеситель для ванны с длинным изливом Iddis Ray RAYSBL2i10WA - фото 1
  • Смеситель для ванны с длинным изливом Iddis Ray RAYSBL2i10WA - фото 2
  • Смеситель для ванны с длинным изливом Iddis Ray RAYSBL2i10WA - фото 3
Смеситель для ванны с длинным изливом Iddis Ray RAYSBL2i10WA - фото 1
Смеситель для ванны с длинным изливом Iddis Ray RAYSBL2i10WA - фото 2
Смеситель для ванны с длинным изливом Iddis Ray RAYSBL2i10WA - фото 3
6 790 руб. 

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5 630 руб. 

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Артикул: 221979
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Корпус смесителя – 10 лет, картриджи и кранбуксы
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Ray
filter_noneТовар входит в коллекцию Ray

Коллекция Ray

БрендIddis
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастенный
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливда
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива420
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Длина, см50
Ширина, см21.4
Высота, см16.4
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка Способ монтажа - настенный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны с длинным изливом Iddis Ray RAYSBL2i10WA - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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