Смеситель для кухни GRANULA Kitchen Space (7110, СТАЛЬ МАТОВАЯ)
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686509
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
33.5
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
поворотный излив, высокий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х6
Вес, кг.
2.26
Описание товара Смеситель для кухни GRANULA Kitchen Space (7110, СТАЛЬ МАТОВАЯ)
Смеситель для кухни GRANULA Kitchen Space 7110 выполнен из матовой стали. Он предназначен для установки на мойку или столешницу и имеет поворотный излив, что обеспечивает удобство использования. Дизайн смесителя современный и стильный, что делает его подходящим для различных кухонных интерьеров.
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Бренд
Тип товара
Высота, см
33.5
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
220
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
поворотный излив, высокий излив
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухни GRANULA Kitchen Space 7110 выполнен из матовой стали. Он предназначен для установки на мойку или столешницу и имеет поворотный излив, что обеспечивает удобство использования. Дизайн смесителя современный и стильный, что делает его подходящим для различных кухонных интерьеров.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смеситель для кухни GRANULA Kitchen Space (7110, СТАЛЬ МАТОВАЯ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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