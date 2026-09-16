Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71551670 матовый черный
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
88
Длина излива
108
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736211
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
88
Длина излива
108
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
40х20х7
Вес, кг.
1.8
Описание товара Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71551670 матовый черный
Смеситель для раковины hansgrohe Vernis Blend 100 с сливным гарнитуром (модель 71551670), матовый черный — современное и стильное решение для вашей ванной или кухни. Этот смеситель отличается элегантным дизайном, надежностью и удобством в использовании, добавляя интерьеру нотки изысканности и современности.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
88
Длина излива
108
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйм.
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Страна производитель
Германия
Смеситель для раковины hansgrohe Vernis Blend 100 с сливным гарнитуром (модель 71551670), матовый черный — современное и стильное решение для вашей ванной или кухни. Этот смеситель отличается элегантным дизайном, надежностью и удобством в использовании, добавляя интерьеру нотки изысканности и современности.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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