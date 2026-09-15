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Смеситель Vitra Root Round A42707EXP для раковины-чаши, хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Vitra Root Round A42707EXP для раковины-чаши, хром

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Смеситель Vitra Root Round A42707EXP для раковины-чаши, хром - фото 2
Смеситель Vitra Root Round A42707EXP для раковины-чаши, хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
255
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель Vitra Root Round A42707EXP для раковины-чаши, хром - фото 1
  • Смеситель Vitra Root Round A42707EXP для раковины-чаши, хром - фото 2
  • Смеситель Vitra Root Round A42707EXP для раковины-чаши, хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579443
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Характеристики

Бренд
Vitra
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
255
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
39х38х32
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель Vitra Root Round A42707EXP для раковины-чаши, хром

Используя системный подход коллекция Root предлагает два дизайнерских решения смесителей, которые станут идеальным завершающим штрихом в вашей ванной. Так смесители Root Round спроектированы с использованием округлых линий, обеспечивающих беспрепятственный поток воды в раковину. Корпус устойчив к агрессивной среде. Смесители VitrA тестируются на устойчивость к давлению в водопроводе в 50 атмосфер, для того чтобы удостовериться, что смесители VitrA не протекут даже при экстремальных условиях (стандартное давление в водопроводе 3 атмосферы). Смесители VitrA тестируются на 2,1 миллиона циклов открывания-закрывания (VitrA Lifecycle test), то время как по Европейским стандартам достаточно 210 тысяч циклов. Смесители тестируются на 720 часов в соляной кислоте (VitrA Anticorrosion Test), по Европейским стандартам достаточно 200 часов. Тестирование на устойчивость к температурным колебаниям: корпуса нагревают до температуры 250 градусов и резко охлаждают (VitrA Shock Test).



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Отзывы о товаре Смеситель Vitra Root Round A42707EXP для раковины-чаши, хром




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Характеристики
Бренд
Vitra
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
255
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Турция
Описание
Используя системный подход коллекция Root предлагает два дизайнерских решения смесителей, которые станут идеальным завершающим штрихом в вашей ванной. Так смесители Root Round спроектированы с использованием округлых линий, обеспечивающих беспрепятственный поток воды в раковину. Корпус устойчив к агрессивной среде. Смесители VitrA тестируются на устойчивость к давлению в водопроводе в 50 атмосфер, для того чтобы удостовериться, что смесители VitrA не протекут даже при экстремальных условиях (стандартное давление в водопроводе 3 атмосферы). Смесители VitrA тестируются на 2,1 миллиона циклов открывания-закрывания (VitrA Lifecycle test), то время как по Европейским стандартам достаточно 210 тысяч циклов. Смесители тестируются на 720 часов в соляной кислоте (VitrA Anticorrosion Test), по Европейским стандартам достаточно 200 часов. Тестирование на устойчивость к температурным колебаниям: корпуса нагревают до температуры 250 градусов и резко охлаждают (VitrA Shock Test).


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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