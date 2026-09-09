Фен Starwind SHT6101 2000Вт серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Фен Starwind SHT6101 2000Вт серый
Фен Starwind SHT6101 – это прибор, позволяющий быстро высушить волосы любой длины. Он предусматривает поддержку мощности 2000 Вт и независимую регулировку температуры и скорости потока воздуха, что позволяет настроить прибор для работы с определенным типом волос. Функция подачи холодного воздуха позволяет надежно зафиксировать готовую укладку. Подключение устройства осуществляется при помощи шнура, длина которого равна 1.8 м. Петелька у основания сетевого шнура позволяет подвесить фен в удобном для использования месте. Защита от перегрева продлевает срок службы устройства. Насадка-концентратор создает направленную струю горячего воздуха, упрощая процесс укладки.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы
Теги товара: с холодным воздухом, с насадками для укладки волос
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Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы
Теги товара: с холодным воздухом, с насадками для укладки волос
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