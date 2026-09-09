Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения
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Характеристики
Описание товара Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24, существа и растения
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ CP24 (существа и растения) – самый большой набор в линейке образцов для микроскопов Levenhuk LabZZ. В него входит 24 микропрепарата, которые подарят юному исследователю целую серию удивительных открытий. Прозрачные образцы распределены по шести тематическим слайдам, благодаря чему набор послужит замечательным наглядным пособием для цикла занятий по естествознанию. Дети и подростки смогут детально изучить микроскопическое строение растительных тканей, органов и целых организмов животных, а также разных волокон. Образцы представлены в окошках круглой формы, подписаны и пронумерованы. Благодаря оклейке плотной разноцветной бумагой слайды отличаются надежностью и долговечностью. Образцы полностью готовы к использованию: ребенок сможет открыть коробку и сразу поместить понравившийся слайд на предметный столик микроскопа. Набор подходит для исследований в проходящем свете под окуляром любого биологического микроскопа с нижней подсветкой. Готовые слайды имеют выгодное преимущество перед препаратами, сделанными своими руками: образцы уже окрашены и зафиксированы, они не потускнеют со временем и будут видны максимально четко.
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