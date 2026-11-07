Оперативная память AMD 4Gb DDR4 DIMM (R744G2400U1S-UO)
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
Тайминги
16-16-16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 220201
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-16-16
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100
Описание товара Оперативная память AMD 4Gb DDR4 DIMM (R744G2400U1S-UO)
Модуль памяти AMD Radeon™ R7 Performance Series Black R744G2400U1S-UO 4GB DDR4 2400 DIMM Non-ECC, CL16, 1.2V, Bulk (182507) — это модуль оперативной памяти объёмом 4 ГБ, предназначенный для использования в настольных компьютерах.
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Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-16-16
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Модуль памяти AMD Radeon™ R7 Performance Series Black R744G2400U1S-UO 4GB DDR4 2400 DIMM Non-ECC, CL16, 1.2V, Bulk (182507) — это модуль оперативной памяти объёмом 4 ГБ, предназначенный для использования в настольных компьютерах.
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