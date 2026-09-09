Мясорубка Аксион М 33.01 1500Вт белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
230
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Соковыжималка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 219729
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
230
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Длина сетевого шнура
1.5
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х25х13
Вес, кг.
3.95
Описание товара Мясорубка Аксион М 33.01 1500Вт белый
Мясорубка мощностью 1500 Вт; производительность 1.66 кг/мин; система реверса; насадки: кеббе, для приготовления колбас; отсек для хранения шнура.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
230
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Длина сетевого шнура
1.5
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
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Страна производитель
Россия
Мясорубка мощностью 1500 Вт; производительность 1.66 кг/мин; система реверса; насадки: кеббе, для приготовления колбас; отсек для хранения шнура.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Мясорубка Аксион М 33.01 1500Вт белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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