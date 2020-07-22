Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый
Чайник Kitfort КТ-659-2 обладает пластиковым корпусом с удобной ручкой, которые не нагреваются во время работы, что позволяет избежать ожогов. Внутренняя емкость изготовлена из устойчивого к коррозии металла, что способствует длительной стабильной эксплуатации устройства. Верхняя крышка широко открывается, что позволяет быстро набирать воду без брызг и облегчает процесс очищения от накипи. Кнопка включения оборудована индикатором и расположена под ручкой модели.Чайник Kitfort КТ-659-2 оснащен термометром, который позволяет получить воду необходимой температуры для приготовления различных напитков, например, зеленого и белого чая, кофе или какао. При закипании содержимого производится автоматическая деактивация устройства. Модель оборудована ТЭНом, который скрыт донной пластиной и не контактирует с жидкостью. На нагревательном элементе не образуется накипь, что обеспечивает долговечность и снижает уровень шума при работе.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические
Достоинства:
Стильный, Легкий, ТИХИЙ
Недостатки:
не обнаружены
Комментарий:
Приобрела данный чайник две недели назад.
До сих пор не могу налюбоваться его красотой и аккуратностью. В мою оливковую кухню невероятно вписывается своим тонким мятным цветом. Очень удобный носик, не проливается. Большая классная ручка, удобно держать. Шикарная крышка, которая без нажатия на кнопку никогда сама не откроется. Стальной ободок дополняет сам чайник и вид его становится намного стильнее. Термометр работает и безумно удобно для того, чтобы отключить чайник для заваривания зеленого чая или просто подогрева до нужной температуры. НЕВЕРОЯТНО тихий!!! Такого тихого чайника я никогда не встречала! первый раз когда кипятила воду даже засомневалась работает ли он. Очень тихий, совсем не заметный на фоне общения или разговора по телефону, например.
В общем, советую! Вещь стоит своих денег.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый
Достоинства:
Стильный, Легкий, ТИХИЙ
Недостатки:
не обнаружены
Комментарий:
Приобрела данный чайник две недели назад.
До сих пор не могу налюбоваться его красотой и аккуратностью. В мою оливковую кухню невероятно вписывается своим тонким мятным цветом. Очень удобный носик, не проливается. Большая классная ручка, удобно держать. Шикарная крышка, которая без нажатия на кнопку никогда сама не откроется. Стальной ободок дополняет сам чайник и вид его становится намного стильнее. Термометр работает и безумно удобно для того, чтобы отключить чайник для заваривания зеленого чая или просто подогрева до нужной температуры. НЕВЕРОЯТНО тихий!!! Такого тихого чайника я никогда не встречала! первый раз когда кипятила воду даже засомневалась работает ли он. Очень тихий, совсем не заметный на фоне общения или разговора по телефону, например.
В общем, советую! Вещь стоит своих денег.