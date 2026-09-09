Top.Mail.Ru
Окуляр Levenhuk Rainbow 50L WF10x купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Окуляр Levenhuk Rainbow 50L WF10x

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Окуляр Levenhuk Rainbow 50L WF10x - фото 1
Окуляр Levenhuk Rainbow 50L WF10x - фото 2
Окуляр Levenhuk Rainbow 50L WF10x - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
  • Окуляр Levenhuk Rainbow 50L WF10x - фото 1
  • Окуляр Levenhuk Rainbow 50L WF10x - фото 2
  • Окуляр Levenhuk Rainbow 50L WF10x - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 209800
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Окуляр
Особенности
материал линз - стекло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х3
Вес, г.
20

Описание товара Окуляр Levenhuk Rainbow 50L WF10x

Окуляр Levenhuk Rainbow 50L WF10x станет отличным дополнением к коллекции ваших оптических аксессуаров. Этот окуляр имеет широкое поле зрения и позволяет в 10 раз усилить кратность объективов микроскопа. Стандартный посадочный диаметр позволяет использовать этот окуляр с любыми микроскопами с диаметром окулярной трубки в 23,2 мм. Стеклянные линзы формируют четкое изображение образцов, хорошо собирают свет, дают контрастную и ясную картинку по всему полю зрения.

Отзывы о товаре Окуляр Levenhuk Rainbow 50L WF10x




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Окуляр
Особенности
материал линз - стекло
Страна производитель
Китай
Описание
Окуляр Levenhuk Rainbow 50L WF10x станет отличным дополнением к коллекции ваших оптических аксессуаров. Этот окуляр имеет широкое поле зрения и позволяет в 10 раз усилить кратность объективов микроскопа. Стандартный посадочный диаметр позволяет использовать этот окуляр с любыми микроскопами с диаметром окулярной трубки в 23,2 мм. Стеклянные линзы формируют четкое изображение образцов, хорошо собирают свет, дают контрастную и ясную картинку по всему полю зрения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр Levenhuk Rainbow 50L WF10x - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...