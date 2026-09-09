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Смеситель для кухни Lemark Partner LM6555C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Lemark Partner LM6555C

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Смеситель для кухни Lemark Partner LM6555C - фото 1
Смеситель для кухни Lemark Partner LM6555C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Высота излива
258
Длина излива
174
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни Lemark Partner LM6555C - фото 1
  • Смеситель для кухни Lemark Partner LM6555C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 396 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204407
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция, гарантийный талон
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
258
Длина излива
174
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х20х7
Вес, кг.
1.63

Описание товара Смеситель для кухни Lemark Partner LM6555C

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Lemark Partner LM6555C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция, гарантийный талон
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
258
Длина излива
174
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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