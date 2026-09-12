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Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500300 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500300 черный

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Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500300 черный - фото 1
Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500300 черный - фото 2
Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500300 черный - фото 3
Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500300 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500300 черный - фото 1
  • Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500300 черный - фото 2
  • Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500300 черный - фото 3
  • Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500300 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 890 руб. 
Начислим 714 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680855
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500300 черный
11 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х8
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500300 черный

Долгожданное пополнение коллекции Gala – встраиваемый смеситель для душа в трендовом матовом черном цвете. Смеситель обладает мягкими геометричными формами и будет прекрасно сочетаться с другими продуктами из коллекции. Самое минималистичное и эстетичное решение для современной ванной комнаты: полностью скрытые коммуникации и ничего лишнего. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500300 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное пополнение коллекции Gala – встраиваемый смеситель для душа в трендовом матовом черном цвете. Смеситель обладает мягкими геометричными формами и будет прекрасно сочетаться с другими продуктами из коллекции. Самое минималистичное и эстетичное решение для современной ванной комнаты: полностью скрытые коммуникации и ничего лишнего. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500300 черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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