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Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
305
Длина излива
218
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 690 руб. 
Начислим 702 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680956
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром
11 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.2
Страна бренда
Германия
Ширина, см
47.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
305
Длина излива
218
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х24х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром

Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращениеизлива обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления.Разработан с учетом ваших потребностей и особенностей различных пространств. Высокий излив смесителя Like идеально подойдет для любой раковины поможет вам с легкостью справится с такими задачами, как наполнение больших емкостей.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.2
Страна бренда
Германия
Ширина, см
47.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
305
Длина излива
218
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращениеизлива обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления.Разработан с учетом ваших потребностей и особенностей различных пространств. Высокий излив смесителя Like идеально подойдет для любой раковины поможет вам с легкостью справится с такими задачами, как наполнение больших емкостей.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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