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Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром

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Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 1
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 2
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 3
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 4
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 5
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 6
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 7
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 8
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 9
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 10
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 1
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 2
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 3
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 4
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 5
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 6
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 7
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 8
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 9
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 10
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 790 руб. 
Начислим 708 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730764
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром
11 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, декоративные накладки, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
33х14х8
Вес, г.
700

Описание товара Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром

Смеситель для душа Libre — переосмысление современного минимализма в линейке AM.PM. Коллекция Libre объединяет мягкие плавные линии и чёткую геометрию, создавая ощущение лёгкости, простора и визуального баланса. Дизайн, разработанный совместно со всемирно известным агентством Brandis, Германия, не просто приковывает к себе внимание, а задает атмосферу всей ванной комнаты. Характерный излив — ключевая особенность коллекции. Выверенный изгиб в сочетании с чистой горизонталью излива подчёркивает архитектурную чистоту формы. Такое решение требует высокой точности производства и формирует цельный, визуально безупречный силуэт. Интуитивно понятное управление дополняет экстраординарный дизайн продукта. Удобная ручка-стик плавно регулирует температуру и напор воды. Эксклюзивный картридж SoftMotion 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход при каждом использовании. Ювелирный блеск и высокая прочность эксклюзивного покрытия Everlast превосходят отраслевые стандарты износостойкости. Даже спустя десятилетие смеситель Libre сохранит безупречный внешний вид.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, декоративные накладки, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель для душа Libre — переосмысление современного минимализма в линейке AM.PM. Коллекция Libre объединяет мягкие плавные линии и чёткую геометрию, создавая ощущение лёгкости, простора и визуального баланса. Дизайн, разработанный совместно со всемирно известным агентством Brandis, Германия, не просто приковывает к себе внимание, а задает атмосферу всей ванной комнаты. Характерный излив — ключевая особенность коллекции. Выверенный изгиб в сочетании с чистой горизонталью излива подчёркивает архитектурную чистоту формы. Такое решение требует высокой точности производства и формирует цельный, визуально безупречный силуэт. Интуитивно понятное управление дополняет экстраординарный дизайн продукта. Удобная ручка-стик плавно регулирует температуру и напор воды. Эксклюзивный картридж SoftMotion 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход при каждом использовании. Ювелирный блеск и высокая прочность эксклюзивного покрытия Everlast превосходят отраслевые стандарты износостойкости. Даже спустя десятилетие смеситель Libre сохранит безупречный внешний вид.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа AM.PM Libre F6020000, хром - данный товар вы можете купить по цене 11790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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