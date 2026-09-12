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Смеситель кухонный поворотный Logic D3007033 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель кухонный поворотный Logic D3007033 белый

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Смеситель кухонный поворотный Logic D3007033 белый - фото 1
Смеситель кухонный поворотный Logic D3007033 белый - фото 2
Смеситель кухонный поворотный Logic D3007033 белый - фото 3
Смеситель кухонный поворотный Logic D3007033 белый - фото 4
Смеситель кухонный поворотный Logic D3007033 белый - фото 5
Смеситель кухонный поворотный Logic D3007033 белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
249
Длина излива
181
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель кухонный поворотный Logic D3007033 белый - фото 1
  • Смеситель кухонный поворотный Logic D3007033 белый - фото 2
  • Смеситель кухонный поворотный Logic D3007033 белый - фото 3
  • Смеситель кухонный поворотный Logic D3007033 белый - фото 4
  • Смеситель кухонный поворотный Logic D3007033 белый - фото 5
  • Смеситель кухонный поворотный Logic D3007033 белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
5 290 руб.  5 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680937
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
33
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
249
Длина излива
181
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х6
Вес, кг.
1.3

Описание товара Смеситель кухонный поворотный Logic D3007033 белый

Смеситель для кухни Logic - абсолютный лидер в своем сегменте!. Стильный, минималистичный дизайн и корпус, выполненный из нержавеющей стали являются образцом современного европейского минимализма. Для экономии расхода воды в смеситель установлен аэратор, который насыщает струю воды воздухом обеспечивая хороший напор даже при низком давлении всистеме.Помимо этого, в модели прослеживается немецкая педантичность и продуманность в деталях: эргономичная ручка, поворотный излив, качественные комплектующие



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали

Отзывы о товаре Смеситель кухонный поворотный Logic D3007033 белый




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
33
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
249
Длина излива
181
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Logic - абсолютный лидер в своем сегменте!. Стильный, минималистичный дизайн и корпус, выполненный из нержавеющей стали являются образцом современного европейского минимализма. Для экономии расхода воды в смеситель установлен аэратор, который насыщает струю воды воздухом обеспечивая хороший напор даже при низком давлении всистеме.Помимо этого, в модели прослеживается немецкая педантичность и продуманность в деталях: эргономичная ручка, поворотный излив, качественные комплектующие


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
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