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Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный

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Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный - фото 1
Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный - фото 2
Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный - фото 3
Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный - фото 4
Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
80
Длина излива
117
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный - фото 1
  • Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный - фото 2
  • Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный - фото 3
  • Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный - фото 4
  • Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 
Начислим 660 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680861
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный
10 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
80
Длина излива
117
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный

Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций. Универсальность, которую вы искали: четко выверенные пропорции продуктов делают их максимально комфортными в использовании на раковинах любого размера. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Цвет Black смотрится стильно и отлично сочетается с другими предметами интерьера. Длительная гарантия: продукт прослужит минимум 10 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
80
Длина излива
117
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций. Универсальность, которую вы искали: четко выверенные пропорции продуктов делают их максимально комфортными в использовании на раковинах любого размера. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Цвет Black смотрится стильно и отлично сочетается с другими предметами интерьера. Длительная гарантия: продукт прослужит минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный - стоимость товара 10990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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