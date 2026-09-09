Смеситель для ванны и душа Lemark Unit LM4527C
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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
238
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%12 220 руб. 23 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 204360
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
23.8
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
14
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
238
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
21х13х10
Вес, кг.
2.5
Описание товара Смеситель для ванны и душа Lemark Unit LM4527C
Представляет собой устройство скрытого монтажа. Оно рассчитано на длительное функционирование в условиях повышенной влажности. Использование качественных материалов для изготовления изделия повышает его эксплуатационные характеристики.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
23.8
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
14
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Высота излива
238
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Чехия
Представляет собой устройство скрытого монтажа. Оно рассчитано на длительное функционирование в условиях повышенной влажности. Использование качественных материалов для изготовления изделия повышает его эксплуатационные характеристики.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
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